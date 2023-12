Dramatisch nieuws bij Anderlecht: belangrijke speler zijn seizoen zit er waarschijnlijk op, twee youngsters zijn oplossing voor Vertonghen

Anderlecht zal dit seizoen waarschijnlijk geen beroep meer kunnen doen op Francis Amuzu. De winger sukkelt al lang met een pubalgie. De medische staf probeerde dat op te lossen met een voorzichtige behandeling, maar dat werkte niet. Nu moet hij onder het mes.

Amuzu leek op de weg terug, maar na de match tegen Standard kreeg hij een terugval. "We hebben samengewerkt met specialisten in België en Engeland, maar dat heeft niet gewerkt zoals gehoopt", aldus Brian Riemer. "Hij is lang out. Hoe lang kan ik niet zeggen, maar het is heel lang. Maar we hadden geen andere optie."

Thorgan Hazard zal er zaterdag ook weer niet bijlopen. "Dat is een zotte situatie. Hij was eindelijk klaar en nu heeft hij griep. Ik hoop dat hij erbij zal zijn tegen Cercle Brugge."

Lapage en Lissens zijn opties

Ook Jan Vertonghen is niet helemaal fit. Hij kreeg een tik in de 93ste minuut tegen Antwerp. "Hij trainde gisteren nog mee, maar heeft nog last. Het zal op het randje zijn dat hij erbij is. We moeten voorzichtig zijn met hem, want we hebben hem nog nodig tot mei. We gaan zijn gezondheid niet op het spel zetten."

Riemer heeft ook zijn opties gegeven, want veel blijft er niet meer over. "We kunnen met de twee backs spelen die naar het centrum verhuizen. Dat zijn dan Sardella en N'Diaye. Of we kunnen met de twee jonge gasten, Lapage en Lissens, spelen. Of we kunnen een middenvelder achteruit trekken."