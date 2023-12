OFFICIEEL: Lionel Messi ziet opnieuw oude ploegmaat tekenen bij Inter Miami

De geruchten en speculaties gingen al een tijdje rond de wereld, maar nu werd het bevestigd. Lionel Messi zal vanaf nu terug met Luis Suarez op het veld staan.

Suarez zijn contract bij het Braziliaanse Gremio loopt af aan het einde van dit kalenderjaar. Hij maakt de overstap dus als transfervrije speler.

Suarez wordt na een tijdje terug herenigd met Lionel Messi. De Uruguayaanse spits speelde al zes jaar samen met zijn Argentijnse vriend bij FC Barcelona.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9



We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!



Details: https://t.co/SlaFVn0XM0