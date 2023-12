Kompany maakte primeur mee qua arbitrage en was daar erg over te spreken: "Een mijlpaal en hoop dat er nog moois mag volgen"

Burnley won zaterdag van Fulham en het duel kende ook een primeur: met Rebecca Welsh was er de eerste vrouwelijke scheidsrechter die een match in de Premier League leidde. En dat deed ze fantastisch.

Welsh had de hulp van de VAR niet nodig en kon het met drie gele kaarten onder controle houden. Vincent Kompany had niets dan lof voor Welsh achteraf. "Ik wil haar graag feliciteren, want naast haar goede optreden, is dit natuurlijk ook een groot moment."

Kompany strijdt al heel lang voor gelijkheid. "Als je met de wedstrijd bezig bent, dan gaat het niet om de scheidsrechter en niet om de trainer, maar om de spelers. Maar na afloop is het wel zo netjes om te zeggen dat dit een mijlpaal is en dat ik hoop dat er nog veel meer moois mag volgen."

"Het beste is als mensen op hun prestaties worden beoordeeld, maar deze primeur is ook mooi. Ik ben blij dat ik er deel van uit heb mogen maken."