Dirk Kuyt krijgt er bij Beerschot een Nederlandse assistent bij

Dirk Kuyt werd eerder deze week aangesteld als nieuwe coach van Beerschot. Nu krijgt de club er ook een Nederlandse assistent bij.

De nieuwe T2 van Beerschot wordt Dirk Heesen. Hij tekent net zoals Dirk Kuyt een contract tot aan het einde van dit seizoen. Dat meldt de club zelf via zijn officiële kanalen.

Heesen reageerde al even op de clubmedia. "Ik heb heel erg veel zin om samen met Dirk en de huidige stafleden aan deze nieuwe uitdaging te beginnen. Beerschot past als club wel bij mijn persoonlijkheid. Het is een club waar de supporters er heel dicht opzitten. Een club waarin je voelt dat het leeft en dat spreekt me enorm aan."

Heesen heeft al veel ervaring als trainer en was assistent bij onder andere TOP Oss, Willem II, QPR en Ado Den Haag.