Einde verhaal voor Michy Batshuayi bij Fenerbahçe? 'Deze club biedt een oplossing'

Michy Batshuayi beleeft een lastig seizoen in Turkije. De Rode Duivel speelt erg weinig voor Fenerbahçe en een vertrek deze winter lijkt zeer waarschijnlijk.

Michy Batshuayi (30) is niet langer een vaste waarde bij Fenerbahçe. Terwijl de Rode Duivel dit seizoen met gemak het net vond in de Europa Conference League (5 goals in 10 wedstrijden, inclusief kwalificatie- en groepswedstrijden), heeft hij maar weinig wedstrijden gespeeld in de competitie (10) en heeft hij maar in één wedstrijd gescoord, al was dat wel een hattrick.

Het contrast met vorig seizoen is enorm. En aangezien het contract van Michy Batshuayi volgend jaar juni afloopt, is het twijfelachtig of Fenerbahçe zijn contract zal verlengen. Een winters vertrek lijkt de meest waarschijnlijke optie.

Het enige wat nog moet gebeuren is de juiste keuze maken. Een paar dagen geleden kwam het nieuws naar buiten dat Everton interesse zou hebben. Batshuayi's ervaring zou de club van Amadou Onana kunnen helpen om te overleven in de Premier League.

Volgens het Turkse medium Karadeniz Gazetesi is er nog een andere club geïnteresseerd. Dat is Trabzonspor, momenteel 3e in de Turkse competitie. Dit zou dan zijn derde Turkse club worden na periodes bij Besiktas en Fenerbahçe. Zijn waarde in de Super Lig blijft hoog, gezien de goede statistieken van de Belg (62 wedstrijden, 29 goals). Michy Batshuayi wordt door Transfermarkt geschat op €7,5 miljoen.