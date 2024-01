Ook jeugd KV Oostende voelt nu gevolgen: bus afgeschaft om stewards te betalen

De situatie bij KV Oostende blijft precair. De club zit in financieel zwaar vaarwater en even was er zelfs sprake dat de wedstrijd tegen Zulte Waregem van dit weekend niet zou kunnen doorgaan omdat er geen stewards zouden zijn. Die worden nu wel betaald, maar dat geld komt uit... het jeugdbudget.

De stewards van de A-ploeg dreigden niet op te dagen omdat ze niet betaald werden. Die verdienen wel niet veel en het werd opgelost, maar daarvoor moest KVO in het jeugdbudget gaan graaien, weet Het Nieuwsblad. Iets wat in het verleden nogal gebeurde. De jeugdspelers kregen een mail dat ze vanaf nu niet meer met de bus naar wedstrijden buitenshuis kunnen gaan. Er zal ook geen kine meer voorzien worden tijdens de week en de kantine - die maandenlang draaide op vrijwilligers - zal gesloten blijven. Die mensen konden dat niet kosteloos blijven doen. De jeugdspelers kregen ook te horen dat ze momenteel niet mogen uitkijken naar een andere club. Het blijft stormen aan Zee...