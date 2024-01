🎥 Malick Fofana maakt debuut bij Olympique Lyon maar dat verloopt niet zoals gehoopt

Malick Fofana speelde zijn allereerste minuten voor Olympique Lyonnais. De wedstrijd verliep echter niet zoals verwacht voor de jonge Belg.

Malick Fofana, voor 17 miljoen euro gehaald bij KAA Gent, mocht meteen zijn eerste minuten maken bij Olympique Lyon. Helaas was het geen invalbeurt om toegejuicht te worden door zijn nieuwe fans, maar om zijn ploeg te redden tegen Le Havre AC.

Met tien man, nadat voormalig RWDM-speler Jake O'Brien na een half uur van het veld was gestuurd, kwam Lyon flink in de problemen. De invalbeurt van Fofana veranderde niets aan de situatie en in de 90e minuut pakte ook Duje Ćaleta-Car rood.

Lyon verloor uiteindelijk met 3-1 en blijft 16e in de stand. Dat is net boven de rode zone in Frankrijk, waar de nummer 16 nog wel degradatie Play-offs moet spelen.