Geen geld, zware problemen, maar KV Oostende legt wel topploeg Zulte Waregem over de knie

Zulte Waregem heeft op het veld van het noodlijdende KV Oostende dure punten laten liggen. De Kustploeg pakte de winst na een knotsgekke slotfase waarin ze een derde keer konden scoren.

KV Oostende leek Essevee al snel KO te hebben gekregen. Na zestien minuten stond het al 1-0 na een een-tweetje tussen Henderson en Berte. De Schotse middenvelder deponeerde het leer in het hoekje.

Club Brugge-huurling Daniel Perez zette zelfs de 2-0 op het scorebord na opnieuw een assist van Berte. Jelle Vossen kon net voor de rust wel milderen tot 2-1 met een strafschopdoelpunt.

Vossen was ook na de rust trefzeker en Zulte Waregem leek erop en erover te zullen gaan, maar kersvers Essevee-aanwinst Anton Tanghe haalde Berte neer in het strafschopgebied. Rood voor Tanghe en penalty, maar Van Daele miste.

Berte ontpopte zich nog tot absolute held door dieper in de blessuretijd de Kustboys de zege te bezorgen.

Op die manier laat Zulte het na om opnieuw over Beerschot te klimmen in de stand. De Ratten geraakten vrijdagavond namelijk ook niet voorbij RSCA Futures (1-1). De Kustboys blijven na de puntenaftrek laatste in de Challenger Pro League met tien punten.