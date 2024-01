76, maar nog niet afgeschreven: Dick Advocaat heeft nieuwe trainersjob beet

Dick Advocaat heeft nog geen zin in pensioen. De 76-jarige Nederlander heeft een nieuwe trainersjob beet.

De Telegraaf meldt dat Dick Advocaat, in het verleden nog even bondscoach van de Rode Duivels, gaat aan de slag als bondscoach van Curaçao. Cor Pot, Kees Jansma en Casper van Eijck zullen hem vergezellen als stafleden.

Advocaat was in het verleden al als bondscoach van Nederland, Rusland, Zuid-Korea, de Verenigde Arabische Emiraten en Servië aan de slag. Hij was in het seizoen 2009-2010 ook eventjes bondscoach van België.

De ondertussen 76-jarige Nederlander volgt Dean Gorré op. Hij was bondscoach van Curaçao tot 3 januari van dit jaar. Advocaat krijgt er nog een assistent bij van het eiland zelf, zo voegt de Nederlandse krant er nog aan toe.

Advocaat zou deze week aan de slag gaan al, maar beginnen met heel wat spelers van het eiland die in Nederland actief zijn te consulteren.