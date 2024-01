Ex-speler Gent en Moeskroen dood teruggevonden op 46-jarige leeftijd

Uit Australië heeft ons triest nieuws bereikt. Stephen Laybutt, ex-speler van Gent en Moeskroen tussen 2003 en 2007, is door de politie dood teruggevonden. De voormalige international werd amper 46 jaar oud.

Laybutt werd al sinds zaterdag vermist. De politie startte een zoektocht en hij werd intussen dood teruggevonden in het struikgewas aan de noordkust van Australië. De lokale media weten wel nog niet wat de doodsoorzaak is.

Tussen 2003 en 2007 was Laybutt actief in België. In de zomer van 2003 verruilde hij het Australische Brisbane Strikers FC voor Excelsior Moeskroen. Een jaar later maakte hij de overstap naar AA Gent, waar hij tot de zomer van 2007 speelde.

Gedurende deze periode nam hij ook deel aan achttien wedstrijden met het nationale team van Australië. Na zijn voetbalcarrière kwam hij in de schijnwerpers toen hij openlijk uitkwam als homoseksueel. In een interview met Het Nieuwsblad sprak hij daar openhartig over.

"Het was nooit een overweging om tijdens mijn carrière uit de kast te komen. Nooit. Ik geloofde zelfs niet dat ik homoseksueel was. Ik twijfelde. Hoewel ik enkele ervaringen had, had ik ook vriendinnetjes en plannen om te trouwen.Tegenwoordig weten kinderen al op tien- of twaalfjarige leeftijd dat ze homoseksueel zijn. Ik moest meer levenservaring opdoen voordat ik het begreep."