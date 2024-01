Filip Joos snoeihard voor ontslagen coach: "Qua spel kon het onmogelijk slechter"

Dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat José Mourinho niet langer coach is van AS Roma. Filip Joos die het Italiaanse voetbal van kortbij volgt, vond het een logische beslissing.

AS Roma besloot dinsdag om José Mourinho te ontslaan en stelde later op de dag Daniele De Rossi al voor als nieuwe hoofdcoach. Roma staat pas negende in het klassement en dus vond het bestuur dat er iets moest veranderen.

Filip Joos liet zich uit over de Portugese coach en was bijzonder hard voor hem. "Eigenlijk was Mourinho geen trainer meer", begint hij bij Sporza.

"Hij vervulde de rol van polemist, persman, scheidsrechters-aanvaller, goeroe en rattenvanger van Roma. Maar voetbalcoach? Nee, dat niet. Qua spel kon het onmogelijk slechter. In de beker tegen Lazio schoot Roma pas in de 91e minuut een keertje tussen de palen, tegen Milan was het niet om aan te zien. Kijk, het is geen wereldploeg, maar je moet er toch beter mee kunnen doen."

Joos vindt dat Mourinho eigenlijk al een pak sneller buiten had moeten liggen. "Eigenlijk hadden ze Mourinho al na de Europa League-finale moeten ontslaan. Hoe hij daar de ref belaagde na een aangeschoten bal en bleef volhouden dat het de grootste diefstal ooit was... Rome heeft veel zotte keizers gehad, maar Mourinho stond naakt in het stadion. Hij zette zichzelf in zijn blootje. Dat was een vorm van exhibitionisme die niet kon."