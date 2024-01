Dringende noodzaak voor KAA Gent: ex-speler op de radar, Michel Louwagie doet ferme belofte

KAA Gent heeft door de Afrika Cup, de Asian Cup, een aantal blessures én het vertrek van Malick Fofana en Emmanuel Gift Orban plots wat werk aan de winkel. Hein Vanhaezebrouck riep om versterking en die komt er normaal gezien eerstdaags.

In diverse geledingen komen er de komende weken misschien wel wat versterkingen aan. Zeker in de verdediging is er door het vertrek van Nurio Fortuna naar de Afrika Cup en Watanabe naar de Asian Cup wel wat versterking nodig.

Tegen Club Brugge deden de Buffalo's het met Bram Lagae en Brian Agbor, twee jonkies. Ze deden het overigens niet eens slecht, maar toch lijkt er naast Kandouss nog wat extra ervaring te mogen gaan komen. Hein Vanhaezebrouck gaf een duidelijke hint aan het bestuur van Gent en wilde versterkingen.