Totaal geen beterschap bij Lierse K. na trainersontslag, Beerschot en Zulte Waregem stevig onder druk gezet

Een trainerswissel moest iedereen bij Lierse Kempenzonen eens goed wakker schudden. Dat heeft nog niet meteen geleid tot beterschap, want in Deinze werd verloren.

Deinze kampeert natuurlijk ook wel in de top 5 van de Challenger Pro League en komt na deze overwinning zelfs naast Zulte Waregem op de tweede plaats, op 1 punt van leider Beerschot. Essevee en Beerschot hebben uiteraard nog een match te goed, maar pakken dus best de volle buit wanneer ze in actie moeten komen.

Hattrick Mertens tegen Lierse

Op het halfuur brak Deinze de ban, met Mertens de een voorzet van De Schryver binnenwerkte. Diezelfde Mertens verdubbelde de score met een fraaie knal vlak na de pauze. Daar bleef het niet bij, want ruim een kwartier voor affluiten maakte Lennart Mertens zijn hattrick compleet. Nicolas Mercier zorgde met de 4-0 voor het orgelpunt.

Enkele dagen geleden had Lierse nog trainer Jo Christiaens aan de kant geschoven omdat de resultaten onder de verwachtingen blijven. Assistent Geert Emmerechts nam over. Het verhoopte schockeffect volgde dus alleszins niet onmiddellijk.