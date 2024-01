Pro League komt met kalenderupdate: Bekijk hier wanneer uitgestelde wedstrijden van 1B worden gespeeld, andere speeldag helemaal door elkaar gegooid

De wedstrijden die werden uitgesteld zullen doorgaan op 7 februari en 14 februari, telkens om 20u00. Omdat de wedstrijden opnieuw ingepland moesten worden, werd er ook gepuzzeld met de wedstrijden van speeldag 21.

Lommel SK - Beerschot zal doorgaan op 7 februari om 20u00. Ook Dender - Seraing en RSCA Futures - SL16 gaan op dat moment door. Die laatste wedstrijd werd overigens pas een uur voor hij moest beginnen uitgesteld.

Op 14 februari neemt Francs Borains het op tegen KV Oostende, om 20u00. 'Om clubs voldoende rust en voorbereidingstijd te gunnen tussen twee wedstrijden - UEFA-regels leggen minstens 48 uur op, wisselen ook heel wat speelmomenten van speeldag 21. Enkel de competitieduels RSCA Futures - RFC Seraing en K. Beerschot VA - SL16 FC behouden hun slot', klinkt het verder bij de Pro League.

