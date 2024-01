Arthur Vermeeren praat voor het eerst sinds zijn transfer naar Atletico Madrid: "Ik had nog nooit zoiets gezien"

Arthur Vermeeren is vanaf nu een speler van Atletico Madrid. Hij tekende een contract bij de Spaanse topclub tot de zomer van 2030.

Op de clubmedia van Atletico Madrid reageerde Vermeeren op zijn transfer. "Ik heb mijn ploegmaats ontmoet, ik heb ook met Axel Witsel gepraat, het was een goed gesprek", klonk het bij de jonge Rode Duivel.

"Ik had al veel gefantaseerd over spelen voor Atletico Madrid", gaat hij verder. "Het is een geweldige ploeg, de passie ook. Het is zoals een familie. Ik wilde hier echt graag zijn, ik kijk ernaar uit."

Hij woonde ook al een wedstrijd bij van Atletico met zijn entourage. Om te zeggen dat hij onder de indruk was, zou een understatement zijn. "Zoiets had ik nog nooit gezien. Het was gek, het moment dat ik het stadion binnenwandelde. Het gevoel, de supporters, echt gek. Dat was het beste dat ik ooit heb gezien."