OH Leuven-coach Oscar Garcia absoluut niet tevreden over bepaalde spelers en laat dat zeer duidelijk merken

Woensdag werd OH Leuven uit de Croky Cup geknikkerd door Antwerp. De ploeg van Oscar Garcia verloor met 2-3 van de Great Old.

Coach Oscar Garcia was niet ontevreden over het spel dat zijn troepen brachten, maar ziet wel een zeer duidelijk probleem in de ploeg. "We waren competitief van de eerste tot de laatste minuut, maar het probleem was hetzelfde als altijd: alleen mijn middenvelders weten te scoren", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

Een uitspraak die zijn spitsen niet bepaald graag zullen horen. Het lijkt ook wel heel duidelijk dat de Leuvense oefenmeester niet tevreden is over zijn aanvallers. De topschutter bij OH Leuven is dan ook Youssef Maziz... een middenvelder.

Echt positief was Garcia ook niet over de stand van zaken rond inkomende transfers. "De club doet haar best. Er zijn veel stappen waar je doorheen moet alvorens een transfer groen licht krijgt. Op dit moment loopt het niet makkelijk."

OH Leuven staat momenteel voorlaatste in het klassement met 17 punten. Dat zijn er vier meer dan hekkensluiter KV Kortrijk waar de club het zaterdag tegen opneemt. Zo krijgen we een enorm belangrijke kelderkraker te zien.