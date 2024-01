Opmerkelijk: Gift Orban maakt zich niet populair bij nieuwe ploegmaats en heeft na een week al problemen in de kleedkamer bij Olympique Lyon

Gift Orban is sinds 18 januari officieel een speler van Olympique Lyon. Hij zou er na een week al problemen in de kleedkamer hebben.

Gift Orban trok voor zo'n 20 miljoen euro (inclusief bonussen) van KAA Gent naar Olympique Lyon. Hij heeft er nog geen wedstrijd gespeeld, maar hij zou toch al problemen hebben.

Volgens journalist Romain Molina heeft Orban al problemen in de kleedkamer omdat hij op de training gemeen was tegen zijn ploegmaats. Best opmerkelijk, want de Nigeriaanse spits speelt nog maar een week bij zijn nieuwe club.

Vrijdagavond neemt OL het op tegen Stade Rennes. Malick Fofana staat bij Lyon in de basis, Lacazette kreeg de voorkeur op Orban die wel op de bank zit.