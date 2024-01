Deniz Undav hattrick-held tegen een emotionele Loïs Openda

In het duel tussen VFB Stuttgart en RB Leipzig stonden Deniz Undav en Loïs Openda tegenover elkaar. Het werd een speciale wedstrijd.

Stuttgart kwam prima uit de startblokken want na een halfuur spelen stond het al 2-0 dit dankzij doelpunten van Millot (25') en Undav (30'). Sesko van RB Leipzig kon echter in de 32ste minuut nog minderen tot 2-1. Dit was tevens de ruststand.

De dubbele voorsprong voor Stuttgart kwam snel terug op het bord via Leweling. Het was echter Loïs Openda die nog kon minderen tot 3-2 in de 55ste minuut. Na zijn doelpunt liet hij een t-shirt zien onder zijn wedstrijdshirt met de boodschap: “Rust zacht opa, ik hou van je”.

Dan was het weer tijd aan Deniz Undav. Want hij vervolledigde zijn hattrick in de 56ste en 75ste minuut om zo de 5-2 eindstand op het bord te plaatsen.