De ambities van Anderlecht zijn plots héél scherp: "Méér dan de titel, beste ploegen van Europa - herinner de woorden van Walt Disney"

RSC Anderlecht staat op dit moment tweede in de vaderlandse competitie. Maar de sky is duidelijk de limit bij de hoofdstedelingen. En dat reikt duidelijk nog veel verder dan je zou gaan verwachten, zoveel is duidelijk.

Jesper Fredberg heeft scherpe doelstellingen bij RSC Anderlecht. Hij weet waarvan paars-wit komt, maar ook waar paars-wit naartoe moet: "Onze eerste zes maanden, dat was ‘damage control’. En ook nu staan we nog verre van waar we willen staan. Maar je kan niet verwachten dat wij plots over de tegenstand heen gaan lopen. Rome is ook niet op één dag gebouwd, hé."

Torenhoge ambities voor RSC Anderlecht

En hij ging verder in Het Laatste Nieuws: "Dit is nog maar het topje van de ijsberg, want we hebben extreem hoge ambities. Mijn ambities hier reiken verder dan een titel. Ik wil van Anderlecht een duurzame club maken. Vandaag open ik een deur en zie ik dat AA Gent onze volgende tegenstander is."

"Binnen twee jaar wil ik een deur openen waarachter de beste ploegen van Europa staan. Dát is mijn ambitie. Hoe realistisch dat is? 'If you can dream it, you can do it’, zei Walt Disney ooit. Wel, ik vind dat een leuke zin."