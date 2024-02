Arthur Vermeeren ontevreden over zijn debuut bij Atletico Madrid

Arthur Vermeeren maakte onlangs zijn eerste minuten bij Ateltico Madrid. De jonge middenvelder werd bij de rust echter al gewisseld.

Arthur Vermeeren versierde een toptransfer naar Atletico Madrid. Onlangs mocht de 18-jarige Rode Duivel ook meteen zijn eerste minuten maken bij zijn club. Vermeeren werd bij de rust gewisseld en was niet tevreden over zijn prestatie.

"Ik had niet verwacht dat ik al zo snel zou spelen", reageerde het jonge talent bij Eleven DAZN. "We hadden op voorhand het proces al even besproken. Er werd gezegd: 'De beste speelt. Je zal je kansen krijgen, je zal je kunnen laten zien.' Ik weet dat ik zeker niet mijn beste wedstrijd achter de rug heb."

Het blijft nog even wennen voor Vermeeren. "In de eerste minuten voelde ik al dat ik niet mezelf was. Dat was nieuw voor me, want bij Antwerp lukte het altijd meteen. Iedereen heeft me wel meteen gesteund na de wedstrijd."

"Of het aan de zenuwen lag? Neen, dat niet. Als jonge gast had ik mezelf er niet op voorbereid dat dat anders zou zijn dan bij Antwerp."

Zondagavond neemt Atletico het op tegen Real Madrid in de stadsderby. Of Vermeeren dan al een nieuwe kans krijgt, blijft af te wachten.