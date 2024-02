Na 2 op 12: Wouter Vrancken zegt hoe het zit met zijn positie als trainer

KRC Genk verzamelde in de voorbije vier wedstrijden amper twee puntjes. En nu moet Wouter Vrancken met zijn troepen zondag ook nog eens naar KV Mechelen.

KV Mechelen is de volgende tegenstander van KRC Genk. Bij de Limburgers loopt het voor geen meter, terwijl Malinwa zijn tweede adem gevonden heeft en met een overwinning zondag op een punt van Genk kan komen.

Wouter Vrancken voelt de druk en hoopt dat die ook zijn spelers vooruitstuwt. “Vooral aanvallend moeten we meer brengen”, zegt de Genkse coach aan Het Belang van Limburg.

Organisatorisch is Vrancken best tevreden, maar er worden te weinig kansen bij elkaar gevoetbald. “We moeten hard genoeg durven zijn voor mekaar, soms zijn we te snel tevreden. Dat begint op training, waar je elke kans moet proberen ijskoud af te maken.”

Positie van Vrancken in gevaar?

Al zou het ook wel eens kunnen dat de positie van trainer Wouter Vrancken stilaan in vraag gesteld zijn, maar daar is hij niet mee bezig op dit moment.

“Iedereen moet beseffen waar we staan, de druk moet ons op scherp zetten. Iemand die me ook maar een beetje kent, weet dat ik daar absoluut niet mee bezig ben. Ik steek al mijn energie in het zoeken naar een manier om weer aan te pikken bij de prestaties van eind 2023.”

Vrancken kan ook rekenen op de steun en de hulp van zijn staf. Ook zij doen er alles aan om de speler en de ploeg beter te maken, zo klinkt het nog.