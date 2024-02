Dimitri de Condé over KRC Genk-coach Wouter Vrancken: "Een sterker signaal kun je niet geven"

KRC Genk zit momenteel niet in de makkelijkste periode. Na de winterstop pakte de club 2 op 12. Coach Wouter Vrancken moet niet vrezen voor zijn positie.

KRC Genk verloor afgelopen weekend met 0-1 van Union SG. Een nederlaag die ongetwijfeld hard aankwam bij de club. Het bestuur behoudt het volste vertrouwen in coach Wouter Vrancken.

"We zitten heel vaak samen, dat is nu niet anders. Een signaal dat we het volste vertrouwen in hem hebben, hoeven we niet eens te geven. Dat hebben we een jaar geleden gedaan: welk sterker signaal kan je geven dan een trainer voor de lange termijn vastleggen? Dat engagement geldt in goede en kwade dagen. Op momenten als deze kunnen we tonen hoe sterk we samen zijn", vertelde Dimitri de Condé bij Het Belang van Limburg.

Racing Genk zit nu wel in een dip. Hoe zal de club daar uit geraken? "De evaluatie gebeurt intern. Maar in een situatie als deze draagt iedereen binnen de club een bepaalde verantwoordelijkheid. We moeten allemaal aan de slag om onze rug zo snel mogelijk te rechten. Door hard te werken en, zoals Wouter Vrancken na de wedstrijd zei, samen te blijven", besluit de Condé