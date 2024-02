🎥 Real Madrid-speler doet tegenstander letterlijk huilen na weergaloze show

Girona heeft het wel begrepen nu. De verrassende tweede in La Liga kreeg gisteren voetballes van Real Madrid. Vooral Vinicius Jr. was in topvorm en maakte zijn rechtstreekse tegenstanders belachelijk.

Vooral landgenoot Yan Couto moest het ontgelden. Die speelt nochtans een topseizoen, maar tegen Vinicius was gisteren geen kruit gewassen. De aanvaller dribbelde rechtsachter Couto geregeld tureluurs met onnavolgbare dribbels. Hij had een voet in alle vier de goals van Real en opende ook de score. Een kwartier voor tijd kreeg hij een applauswissel waarna Couto ook nog eens een penaltyfout maakte op Güler. De strafschop werd wel gemist door Joselu. Na het laatste fluitsignaal barstte Couto in tranen uit en moest getroost worden door zijn ploegmaats. Ook Rodrygo, speler van Real en landgenoot, kwam hem een hart onder de riem steken. Vinicius is bullying Yan Couto 😭pic.twitter.com/GyG9eOhG0w — Mikael (@MikaelMadridsta) February 10, 2024