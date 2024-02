Vincent Kompany geeft Jürgen Klopp de schuld: "Uit het niets!"

Vincent Kompany verloor ook tegen Liverpool en tot overmaat van ramp moet hij in de volgende wedstrijd tegen Arsenal geschorst in de tribune gaan zitten. Dat door de derde gele kaart die hij kreeg. Al begreep hij niet waarvoor hij bestraft werd tegen de Reds.

Kompany kreeg geel voor een simpel armgebaar. De manager van de Clarets denkt dat het gedrag van Jürgen Klopp daar veel mee te maken had. De Duitser was scheidsrechter Tim Robinson aan het opnaaien en pakte zelf ook geel.

“Het had nauwelijks iets met de wedstrijd te maken,” beweerde Kompany achteraf. “Ik denk dat ik de kaart kreeg omdat ik beter had moeten opletten op wat Jurgen Klopp allemaal deed. Na zijn gele kaart ging de scheidsrechter volgens mij ging alleen maar op zoek naar mij."

"Ik spreidde gewoon mijn armen, wat ik al in veel wedstrijden heb gedaan. En dan ineens komt die kaart. Uit het niets. Nu ben ik geschorst voor de volgende wedstrijd. Ik had moeten weten dat het gewoon een manier was om de balans op te maken en het slaat nergens op, maar hé, we moeten doorgaan. Ik ga niet mokken.”