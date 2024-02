Zelfs Vanhaezebrouck weet het niet meer na 1 op 15 en nederlaag tegen tien man: "Hoe we dit gaan redden?"

KAA Gent staat tot op heden nog steeds in de top-6, maar na een 1 op 15 ziet het nu ook Cercle Brugge op gelijke hoogte komen. Zelfs de immer strijdvaardige Hein Vanhaezebrouck ziet bijna geen oplossingen meer.

KAA Gent heeft in 2024 een schamele 1 op 15 in de competitie neergezet én het verloor ook in de Beker van België: "En zonder die late gelijkmaker tegen Westerlo in minuut 96 hadden we dus zes keer op rij verloren", aldus Hein Vanhaezebrouck.

"Het is ondenkbaar dat je voor Nieuwjaar slechts één keer verliest, beter bent in eigen huis dan Anderlecht en eigenlijk zelfs tegen Union toont dat je meekan met de top, want nu ... Maar ik kan mijn spelers echt heel weinig verwijten, ze gaan er elke keer voor tot het gaatje en halen alles uit de kast."

Dilemma met Europees voetbal

En dus is de vraag: wat nu? "Er volgt nu een ander dilemma, want donderdag spelen we in Europa. Dat is ook belangrijk voor ons. We moeten drie wedstrijden op zes dagen spelen met een elftal A-kernspelers. Hoe we dat gaan doen? Ik weet het ook niet, we hebben gelukkig nog een paar dagen om erover na te denken."

Voorlopig staat Gent nog in de top-6, maar als ze verder doen zoals het nu gaat zou dat een probleem kunnen worden: "Of we daar gaan blijven staan? Ik weet het niet. Iedereen bij ons wil graag matchen winnen en play-off 1 halen." Een vierde keer zonder play-off 1? Daar wil niemand in de Arteveldestad aan denken, maar het is niet langer onrealistisch.