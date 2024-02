"Buitengewoon": Italië helemaal krijgt maar niet genoeg van 'King Charles De Ketelaere' na nieuwe knalprestatie

Charles De Ketelaere blijft week na week indruk maken bij Atalanta. In Italië geniet hij van enorm veel lof.

La Gazetta dello Sport pakte op Instagram uit met een leuke post van 'King Charles De Ketelaere'. De jonge Belgische aanvaller scoorde in de 1-4 overwinning van Atalanta op Genoa een heerlijk doelpunt. Het enige doelpunt van de thuisploeg werd gemaakt door een oude bekende: Ruslan Malinovskiy (ex-KRC Genk).

Coach Gian Piero Gasperini krijgt duidelijk maar geen genoeg van zijn sterspeler. "In de eerste helft was hij buitengewoon, afgezien van het doelpunt dat heel mooi was. Ik ben ervan overtuigd dat hij zal blijven groeien", vertelde hij volgens HLN.

Ondertussen zit CDK al aan vier doelpunten en twee assists in zijn laatste vier wedstrijden in de Serie A. In totaal deed hij de netten al tien keer trillen bij zijn nieuwe club. Atalanta zou naar verluidt zijn aankoopoptie ook graag willen lichten. De toekomst ziet er plots heel rooskleurig uit voor De Ketelaere.