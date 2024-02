Oud-bondscoach René Vandereycken ziet het somber in voor topclub: "Ik vrees dat ze niet bij de eerste zes gaan geraken"

De reguliere competitie is ondertussen al bijna afgelopen. Met nog vijf speeldagen te gaan, strijden enkele teams om een ticket voor Play-off 1, terwijl andere clubs er alles aan doen om de playdowns te vermijden.

Een ploeg die het ongetwijfeld nog moeilijk zal krijgen is KAA Gent. Zondag verloren de Buffalo's met 1-2 van Cercle Brugge, een rechtstreekse concurrent voor Play-off 1. René Vandereycken verwacht niet meteen dat KAA Gent die doelstelling zal halen.

"Play-off 1 wordt heel moeilijk voor AA Gent", begint de oud-bondscoach bij Het Nieuwsblad. "Ik vrees dat ze niet bij de eerste zes gaan geraken. Daar zijn ze op dit moment niet efficiënt genoeg voor en bijkomend hebben ze ook nog een moeilijker programma dan sommige anderen. In deze match verspelen ze thuis drie punten tegen een rechtstreekse tegenstander. Tegen tien man dan nog. Dat zal hard aankomen."

Gent zat met veel afwezigen en zag een paar sterkhouders vertrekken tijdens de winter. Het is geen geheim dat de kern van de Buffalo's niet al te groot is. Dat heeft Vandereycken ook opgemerkt.

"Dat Hein Vanhaezebrouck de bui vorige maand al zag hangen? Hij voelt het best aan hoe zijn spelerskern evolueert. Ik vind wel dat de FIFA, de Afrikaanse en Aziatische voetbalbond beter zouden moeten afspreken wanneer die landentoernooien doorgaan, opdat die niet samenvallen met de competities."

"Maar zolang dat niet het geval is, vind ik dat AA Gent daar rekening mee had kunnen houden in hun aankooppolitiek. Als je te veel spelers uit bepaalde landen in je kern hebt, weet je toch dat de kans erin zit dat je ze in deze periode gaat moeten missen? Gent heeft ook pech gehad met blessures, maar hun selectie is duidelijk niet breed genoeg voor al die matchen op hoog niveau", besluit hij.