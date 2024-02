Peter Vandenbempt ziet dat er wat anders moet bij topclub: "Het laatste waar die club nood aan heeft is een coach die twijfelt of moedeloos wordt"

KAA Gent verloor zondag met 1-2 van Cercle Brugge. Een pijnlijke nederlaag voor de Buffalo's in de strijd om Play-off 1.

Cercle Brugge won met 10 man, na twee doelpunten van Kevin Denkey. Na afloop was coach Miron Muslic enorm strijdlustig. Dat merkte ook Peter Vandenbempt op. "Het verschil in zelfvertrouwen en overtuiging na de wedstrijd kon niet groter zijn tussen de twee trainers. Miron Muslic zei: "Niemand krijgt ons nog uit de top 6". Dat is gesproken", vertelde hij bij Sporza.

Er is volgens Vandenbempt een zeer duidelijk verschil te zien tussen Muslic en Vanhaezebrouck. "Hein Vanhaezebrouck zei: "Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Met een afgeroomde kern, met jonge, onervaren spelers op de bank, met ervaren spelers met wie we omzichtig moeten omspringen en ook nog eens met twee Europese wedstrijden." Ik begrijp dat natuurlijk, maar het is toch niet wat je als club of speler van je trainer wil horen. Het laatste waar Gent nood aan heeft, is een coach die twijfelt of een beetje moedeloos wordt."

"Europa is toch gewoon te belangrijk om dat zomaar weg te geven in functie van die lange strijd voor Play-off I. Vanhaezebrouck is niet te benijden voor alle duidelijkheid, maar hij moet wel iedereen bij Gent nu overtuigen dat het gewoon kan", besluit hij.