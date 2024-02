Vandereycken analyseert probleem van Gent: "Ze hebben geen Alderweireld of Vertonghen"

De wintermercato heeft zijn gevolgen gehad bij KAA Gent. 1 op 15 is het rapport van een degradatiekandidaat en de Buffalo's zijn zo op de rand van de top zes terechtgekomen. René Vandereycken ziet het vooral als een offensief probleem.

Want Gent voetbalde wel wat kansen bij elkaar, maar de analist ziet vooral dat er te weinig flankwissels zijn om het beter uit te spelen. "Bij de 1-1 kregen ze eindelijk iemand vrij op de flank, waardoor die een beheerste voorzet kon trappen. Maar over het algemeen hebben ze dat veel te weinig kunnen doen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Antwerp en Anderlecht kunnen dat wel als wapen gebruiken. "Als je dat vergelijkt met een Alderweireld of Vertonghen… Die trappen die kruispasses van achteruit, terwijl De Sart dat bij AA Gent uit het middenveld doet. Dan staat de tegenstander al veel compacter."

Maar eigenlijk had Gent die wedstrijd altijd moeten winnen. "Had Denkey bij AA Gent gespeeld, was het een ruime overwinning geworden. Maar AA Gent heeft Cuypers en Orban niet meer. Nu zijn het Depoitre, die voor het eerst scoort in een jaar, na een bal die eigenlijk tegen zijn verkeerde voet komt, en Tissoudali. Dat is ook geen topschutter."