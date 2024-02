🎥 Onvermijdelijke Kevin De Bruyne schiet al snel raak in de Champions League

Manchester City kwam tegen FC Kopenhagen al vroeg op voorsprong. Met niemand minder dan Kevin De Bruyne als doelpuntenmaker.

Kevin De Bruyne is duidelijk al snel terug op niveau gekomen na zijn blessure. Nu heeft hij ook laten zien wat hij waard is in de Champions League. Terwijl Jérémy Doku op de bank begon aan de wedstrijd tegen FC Kopenhagen, was KDB de eerste die zich liet gelden.

Na een eerste gemiste kans met het hoofd, bevestigde de Rode Duivel dat hij zich beter voelt met zijn voeten. Goed bediend in het strafschopgebied, opende De Bruyne de score al na 10 minuten met een laag schot in de verste hoek.

Jérémy Doku kwam al sneller dan verwacht op het veld. Na 21 minuten spelen verliet Grealish geblesseerd het veld en kreeg de Belg zijn kans.