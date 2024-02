Stijn Vreven laat zich uit over razendspannende titelstrijd in Challenger Pro League: "Ik schat hen een stuk hoger in dan nummer twee Deinze"

De Challenger Pro League is en blijft razendspannend. Bovenaan het klassement staan alle clubs zeer dicht bij elkaar. Stijn Vreven, die dit seizoen ontslagen werd bij KV Oostende, liet zich uit over de verschillende kanshebbers om kampioen te spelen.

Tussen leider Beerschot en nummer zeven in het klassement, Dender, zijn slechts zeven punten verschil. "Van Beerschot tot Dender kan iedereen nog kampioen spelen. Voorspellen wie het wordt? Dan is het invullen van de zes juiste Lottocijfers gemakkelijker. Het zal de ploeg zijn die het beste kan pieken en de langste adem heeft. Iedereen verliest punten aan iedereen. Geen enkel elftal steekt erbovenuit", vertelde Vreven bij Het Belang van Limburg.

Zulte Waregem liet de laatste weken steken vallen en zakte naar de vierde plaats. Afgelopen weekend sprong Lommel SK over Zulte naar de derde plaats na een 0-3 overwinning tegen hen.

Zulte Waregem zit in slechte papieren en is niet meer de gedoodverfde titelkandidaat. Onder Andreas Wieland haalde Beerschot goede resultaten, terwijl ze nu met Dirk Kuyt nog wisselvallig zijn. Op dit moment hebben ze vier punten voorsprong op nummer drie Lommel. Je kan uiteraard beter bovenaan staan, dan nog een inhaalrace voor de boeg te hebben, maar niks in mij zegt dat Beerschot daar sowieso zal blijven staan. Want geen enkele club is in staat een reeks van drie à vier overwinningen op rij neer te zetten", gaat Vreven verder.

Lommel is voor Vreven een goede kandidaat. "Lommel zal tot het einde blijven strijden voor promotie. Ik schat hen zelfs een stuk hoger in dan nummer twee Deinze. Al blijft het de vraag of ze nog een terugval zullen krijgen op mentaal en fysiek vlak. Maar als ze zo frivool blijven spelen, doen ze altijd mee."