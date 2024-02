Voormalige Rode Duivel haalt uit naar FIFA: "Ze kennen er niets van"

De blauwe kaart kwam de afgelopen dagen veel in het nieuws. Het is een kaart die de FIFA zou willen invoeren.

Wanneer een speler een blauwe kaart krijgt, dan moet de speler in kwestie tien minuten naar de kant. Bij La Tribune, een programma van RTBF, werd deze kaart besproken.

Vooral Philippe Albert lijkt geen fan te zijn. De voormalige Rode Duivel staat erom bekend geen blad voor de mond te nemen. Albert had niet veel goeds te zeggen over de kaart.

"Ik weet niet of dat een goed idee is", begon hij met een kritische blik. "Zelfs met vier scheidsrechters hebben ze al moeite om eruit te komen. Zoals Bill Shankly al eens zei, voetbal is een simpel spel dat gecompliceerd wordt gemaakt door mensen die er niets van kennen."