🎥 Romelu Lukaku opnieuw levensbelangrijk voor AS Roma, Dries Mertens helpt Galatasaray een handje

Romelu Lukaku heeft zich opnieuw van goudwaarde getoond voor AS Roma. Dries Mertens hielp Galatasaray aan een nipte zege.

In de play-offs van de Europa League moest AS Roma op bezoek bij Feyenoord, een heruitgave van de Conference League-finale van 2022. Net voor de rust kwamen de Romeinen op achterstand, Paixao zette de Rotterdammers op voorsprong.

In de tweede helft stelde Rode Duivel Romelu Lukaku orde op zaken. De topschutter van de Rode Duivels kopte een voorzet mooi in de verste hoek. Voor Lukaku is het dit seizoen al zijn zesde goal in zeven wedstrijden in de Europa League en zijn 26ste in zijn carrière. Het bleef uiteindelijk 1-1.

Dries Mertens en Galatasaray ontvingen thuis Sparta Praag voor de play-offs in de Europa League. De Belg stond weer in de basis en was ook belangrijk. Nadat het 1-1 was bij de rust, zorgde Mertens op het uur voor de 2-1.

Hij trapte van buiten de zestien, de bal week af op Krejci, die de owngoal op zijn naam kreeg. Een minuut later viel Galatasaray met tien, na een rode kaart van Nelsson, Kuchta scoorde net na het uur de 2-2 voor Sparta Praag.

De club uit Tsjechië viel ook nog met tien na een tweede gele kaart voor Rynes. Galatasaray kon in de toegevoegde tijd toch nog de 3-2 scoren, Icardi zorgde voor de krappe voorsprong voor de terugwedstrijd.