Lukaku kreeg weer kritiek, maar... "Behoort tot de beste spitsen ter wereld"

Romelu Lukaku sleepte een goed resultaat voor AS Roma uit de brand tegen Feyenoord. Voor de spits was het al zijn 26ste doelpunt in de Europa League. Achteraf kreeg hij van Daniele De Rossi heel wat bloemetjes toegeslingerd.

Voor de Rode Duivel zal het doelpunt deugd gedaan hebben, want hij kreeg de voorbije weken ook wel wat kritiek. Maar De Rossi gunt hem ook amper rust in een moordend programma. Het toont hoe belangrijk Big Rom is. "Hij behoort tot de beste spitsen ter wereld in zijn categorie. Je mag dan ook niets minder van hem verwachten, en toch presteert hij keer op keer. Hij is een natuurlijke doelpuntenmaker," aldus De Rossi. "Hij moet nog leren scoren wanneer hij strak wordt verdedigd, zoals vandaag, maar ik ben blij met zijn optreden en mentaliteit." Na zijn doelpunt bracht Lukaku een opvallende viering ten tonele. Met één hand bedekte hij zijn mond, terwijl hij met de andere hand een pistool tegen zijn slaap richtte. Met dit gebaar wilde hij aandacht vragen voor de misstanden in DR Congo, waar zijn roots liggen. In dat land woedt momenteel een oorlog tegen de rebellengroep M23, met steun uit Rwanda. Via Instagram riep Lukaku op tot een stopzetting van de genocide.





