Zo is het ondertussen gesteld met Arthur Vermeeren na zijn vertrek bij Antwerp: Diego Simeone zegt waar het op staat

Hoe gaat het ondertussen met Arthur Vermeeren? Zijn vertrek bij Antwerp dateert ondertussen van enkele weken geleden en dus is het de moeite om polshoogte te nemen over hoe het hem vergaat bij Atlético.

Diego Simeone kreeg er een vraag over op zijn persconferentie. De trainer van Atlético Madrid doet uitschijnen dat de aanpassing nog wel enige tijd zal vergen. "Het is duidelijk dat ik nog niet zoveel tijd gehad heb om met hem te kunnen werken."

Tegelijkertijd is het ook wel duidelijk dat Arthur Vermeeren volop bezig is met die integratie bij Atlético. "Hij leert de taal en geraakt goed geïntegreerd in de groep en in de kleedkamer. Hij is steeds meer betrokken bij zijn ploegmaats."

© photonews

"Dit hele proces zal er uiteindelijk toe leiden dat hij speelminuten krijgt", oppert Simeone. Vermeeren kreeg al snel 45 minuten tegen Vallecano. Een volgende kans is er sindsdien niet meer gekomen. "Dat zal gebeuren wanneer we denken dat het hiervoor het juiste moment is."