Coach stapt op voor de match, interim-trainer Lierse wint eerste match en reageert héél emotioneel

Het leek dat er chaos was bij Lierse na het plotselinge ontslag van trainer Geert Emmerechts, die zelf opstapte na een dispuut met speler Mickaël Tirpan. Maar kijk... Lierse pakte tegen Jong Genk een deugddoende zege onder interim Bernd Brughmans.

Assistent-trainers Ransford Addo en Bernd Brughmans namen over en voor hen wou de spelersgroep zich duidelijk wel dubbel plooien. “Dit is een onvergetelijke avond”, zegt Brughmans in GvA. “Voor het eerst stond ik echt mee aan het roer en meteen levert dat drie punten op na zeven wedstrijden op rij van droogte."

Lierse stijgt daarmee naar de 12de plaats en dat is toch al uit de gevarenzone. "Dit doet zo'n deugd. Wat ik de spelers na de match heb gezegd? Ik heb ze bedankt. Veel meer kreeg ik er niet uit. Maar ik had evenmin de indruk dat er veel woorden nodig waren. Dit is gewoon het duwtje in de rug dat we nodig hadden."

"Nu is het aan ons allemaal om het verder af te maken. Dit Lierse hoort thuis in het profvoetbal en daar heeft de spelersgroep en sportieve staf voor te zorgen. Samen met de supporters, die ons enorm hebben gesteund. We hebben allemaal getoond dat Lierse niet dood is. En dat was ook nodig.”