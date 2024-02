Bayern München heeft zeer ingrijpende beslissing genomen over toekomst van Thomas Tuchel

Bayern München heeft een belangrijke beslissing genomen over de toekomst van coach Thomas Tuchel. Hij zal na dit seizoen stoppen als hoofdcoach bij de Duitse grootmacht.

Bayern München neemt na het einde het huidige seizoen afscheid van Thomas Tuchel. De beslissing werd in onderling overleg genomen. Zijn contract liep normaal gezien tot 30 juni 2025, maar dat wordt nu vroegtijdig beëindigt op 30 juni 2024.

Het nieuws kwam er na drie nederlagen op rij. Eerst verloor Bayern een belangrijk competitieduel tegen Bayer Leverkusen (3-0) dat eerste staat. Nadien volgde de CL-wedstrijd tegen Lazio (1-0) en afgelopen weekend werd met 3-2 verloren van Bochum VFL.

De coach reageerde al kort via de clubwebsite. "We hebben afgesproken dat we onze werkrelatie aan het einde van dit seizoen beëindigen. Tot die tijd zal ik er met mijn coachingstaf natuurlijk alles aan blijven doen om maximaal succes te behalen", klinkt het bij Tuchel.