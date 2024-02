🎥 Niet Romelu Lukaku, maar andere (halve) Belg en ex-Anderlecht de grote held bij AS Roma

AS Roma nam het donderdagavond op tegen Feyenoord in de Europa League. De Italiaanse club haalde het van de Nederlanders na een strafschoppenreeks met een verrassende held.

Feyenoord begon al scherp aan de wedstrijd door na 9 minuten op voorsprong te komen. De heenpartij in Nederland eindigde op een 1-1 gelijkspeld, dus kwam Roma in de problemen.

Maar niet voor lang, want na een kwartier maakte Pelligrini gelijk. Dat bleef uiteindelijk ook de eindstand na de reguliere speeltijd. Dan maar naar verlengingen... waar niet gescoord werd.

Nadien was het tijd voor strafschoppen. Romelu Lukaku miste voor het eerst sinds 2017 een penalty en zag Feyenoord-doelman Wellenreuther zijn bal zelfs klemmen.

Rome had een andere penaltyheld nodig, en die kwam er. Mile Svilar kroonde zich tot de ster van de avond met twee reddingen in de strafschoppenreeks waardoor AS Roma doorstoot naar de volgende ronde.

De Belgische Serviër komt de laatste tijd af en toe in actie voor de Italiaanse club in de competitie en mag altijd tussen de palen starten in de Europa League. Svilar keepte tot de zomer van 2017 bij Anderlecht.

Daarna maakte hij de overstap naar SL Benfica, waar hij moeilijker kon overtuigen. In 2022 kwam hij bij Roma terecht. De doelman speelde bij veel verschillende jeugdploegen van de Rode Duivels, maar koos uiteindelijk toch voor de Servische nationale ploeg waar hij al één cap verzamelde.