KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck doet pijnlijke vaststelling na Europese uitschakeling

KAA Gent werd door Maccabi Haifa Europees uitgeschakeld na een nederlaag in de KAA Gent Arena. Coach Hein Vanhaezebrouck is streng voor zijn groep.

KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck heeft het de laatste weken moeilijk. De club boekte zijn eerste overwinning van het jaar tegen KAS Eupen afgelopen weekend. Nadien volgde de Europese uitschakeling na een 1-1 gelijkspel.

"Ik heb tegen de groep gezegd: 'Uiteraard moeten we positief blijven, maar er moet wel een minimum aan kwaliteit zijn om positief te blijven.' Je kan moeilijk positief zijn over iets dat helemaal niet goed is. Dat moeten mijn spelers leren", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

"Ze spelen bij een Belgische topclub. Dan wordt verwacht dat ze een bepaald niveau halen. De lat ligt hoog. Wie daar niet aan kan, zit misschien niet op de juiste plaats. Ik heb gezegd dat we iedere match beter moeten proberen worden. Ik zie dat bij sommigen, bij anderen is het moeilijker. Hopelijk pikken sommigen dat niveau op", is hij streng voor zijn spelers.

Zondag nemen de Buffalo's het op tegen Antwerp in de competitie. Met nog vier wedstrijden te gaan zal Gent er alles aan moeten doen, wil het Play-off 1 halen. Dan moet het niveau wel snel omhoog, zal dat lukken?

"Je hoopt dat. Maar je hebt dat niet in de hand. Meestal gaat dat moeilijker als een team niet draait. Maar oké, ik zie Hong nu weer twee sterke matchen spelen. Ik zie Yokota trainen met enorm veel drive om terug te keren na zijn blessure. Dat geeft mij moed."

De Genste coach doet nog een pijnlijke vaststelling. "Dat zijn de jongens die bij een topclub horen. Jammer genoeg hebben we er daar misschien niet genoeg van. De jongens die dat niet kunnen opbrengen, horen op lange termijn misschien niet thuis bij KAA Gent", besluit hij.