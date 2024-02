KAA Gent-eigenaar Sam Baro laat zich uit over toekomst van Hein Vanhaezebrouck bij de Buffalo's

KAA Gent kent niet de leukste tijden momenteel. De club verkeert in een dip en zal alles uit de kast moeten halen om een ticket voor Play-off 1 te scoren.

KAA Gent kon afgelopen weekend voor het eerst dit kalenderjaar winnen, tegen KAS Eupen. Nadien volgde de pijnlijke Europese uitschakeling tegen Maccabi Haifa.

Het is duidelijk dat de club in een dip zit, maar staat coach Hein Vanhaezebrouck nu ter discussie na de tegenvallende resultaten? "Iedereen staat onder druk. Maar de positie van de coach? Dat is nu niet aan de orde", vertelde eigenaar Sam Baro bij Het Laatste Nieuws.

Vanhaezebrouck heeft nog een contract tot aan het einde van het huidige seizoen. "Ik heb met Hein al twee keer gesproken over zijn contract. Die gesprekken lopen nog en zullen richting volgende maand meer ‘body’ krijgen. Meer kan en wil ik daar nu niet over kwijt", aldus Baro.