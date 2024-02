KAA Gent-eigenaar Sam Baro reageert op verwijten: "Dat is totale onzin"

KAA Gent zit momenteel in een serieuze dip en strijdt om een ticket voor Play-off 1. Dat moet nu zonder een aantal spelers die aan het begin van het seizoen niet weg te denken waren uit de basiself van Hein Vanhaezebrouck.

Afgelopen winter werden Gift Orban, Hugo Cuypers en Malick Fofana verkocht. KAA Gent ving zeker 45 miljoen euro voor deze transfers. Er wordt eigenaar Sam Baro wel eens verweten dat hij te veel aan het geld denkt, zeker na het verkopen van drie belangrijke pionnen in de helft van het seizoen, maar daar wil hij zelf niets van weten.

"Ik lees hier en daar dat ik ‘een ondernemer ben die enkel focust op het financiële’. Dat is totale onzin", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. "Mijn focus ligt altijd op het sportieve. Nu en in de toekomst. KAA Gent moet en zal een topclub blijven. Dat wil zeggen: steeds play-off 1 én Europees voetbal halen en telkens zo lang mogelijk meestrijden voor de bekerwinst en de titel. Dát is de ambitie."

"Maar die gaat onvermijdelijk hand in hand met het financiële. Financieel gezond zijn, is noodzakelijk om sportieve resultaten te boeken. Bovendien worden groene cijfers een verplichting door de hervormde ‘Financial Fair Play’-regels. De Belgische profclubs hebben net een recordverlies van 193 miljoen laten noteren. Er zijn nu regels ingevoerd die dat verlies moeten beperken. Clubs die niet in orde zijn, krijgen sancties."