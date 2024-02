Vanhaezebrouck wringt zich in alle bochten, maar: "Je moet ergens een periode afsluiten, hé"

KAA Gent staat voor cruciale weken. Hein Vanhaezebrouck moet zijn team richting Champions Play-Off loodsen. De eerste opdracht is allesbehalve simpel: winnen van Antwerp FC.

En de drie opdrachten die volgen zijn al niet veel gemakkelijker. Met wedstrijden tegen Antwerp FC, Standard, Union SG en Sporting Charleroi staat KAA Gent voor een loodzwaar slot van de reguliere competitie. De Buffalo's kamperen dan wel op een vijfde plaats, maar KRC Genk, Cercle Brugge en zelfs KV Mechelen hijgen in de nek.

Bovendien draait het vierkant in De Arteveldestad. De balans in 2024 oogt dramatisch en tussendoor werden De Buffalo's uit de Croky Cup en afgelopen woensdag uit de Conference League geknikkerd. Zo'n opdoffer is géén goede generale repetitie voor de komst van de landskampioen.

"We hebben niét verloren", probeert Hein Vanhaezebrouck het positieve uit de Europese uitschakeling te halen in Het Laatste Nieuws. "Er hangt veel af van de wedstrijd van zondag tegen Antwerp. Die wedstrijden moeten we winnen. En dan geloof ik dat dat ons een boost zal geven voor de resterende wedstrijden."

Haalt KAA Gent de Champions Play-Off?

Gemakkelijker gezegd dan gedaan als je naar het recente parcours van Gent kijkt. "Dat is een feit", besluit de coach. "Maar vorige week werd er gezegd en geschreven dat we in 2024 nog niet gewonnen hadden. Je moet ergens een periode afsluiten, hé. We hebben twee matchen niet verloren. Dat is een poging om de dingen positief te bekijken."