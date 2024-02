Arthur Vermeeren blijft het erg moeilijk hebben bij Atletico Madrid dat weer flinke domper moet slikken

Arthur Vermeeren wist nog niet al te veel plezier te beleven aan zijn transfer naar Atletico Madrid. De ex-speler van Antwerp heeft veel moeite met het verzamelen van speeltijd.

Arthur Vermeeren heeft deze winter een heel mooie transfer gemaakt door van Antwerp naar Ateltico Madrid te trekken. Ondanks de bemoedigende woorden voor coach Diego Simeone moet hij het voorlopig met enorm weinig minuten doen.

Vermeeren blijft op de bank tegen rode lantaarn

Op 31 januari speelde hij meteen na zijn aankomst 45 minuten tegen Rayo Vallecano. Hij kreeg zelfs een basisplaats maar moest er na de rust af.

In de drie daaropvolgende wedstrijden (Real Madrid, Athletic Bilbao en Sevilla) zat Vermeeren op de bank te kijken hoe zijn team een gelijkspel behaalde (in de derby) en twee nederlagen leed, waaronder een in de Copa Del Rey.

Tegen Las Palmas, op 17 februari, speelde hij 19 minuten als invaller. In de Champions League-wedstrijd tegen Inter (1-0 nederlaag) bleef hij op de bank en hetzelfde gebeurde zaterdag tijdens het verrassende gelijkspel tegen rode lantaarn, Almeria.

Axel Witsel kreeg wel tien minuten tegen de hekkensluiter. Het werd 2-2. Bij Almeria kon Luka Romero twee keer raak treffen, voor Atletico scoorden Angel Correa en Rodrigo De Paul.