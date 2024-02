Kan Barça Premier League-clubs aftroeven? 'Catalaanse grootmacht gaat vol op gaspedaal voor Rode Duivel'

FC Barcelona blijft aandringen voor Amadou Onana. De Rode Duivel staat in de belangstelling van meerdere clubs, maar de Catalaanse grootmacht gelooft in de kansen. Al blijft er één héél groot struikelblok.

We schreven eerder al dat FC Barcelona concrete interesse heeft in Amadou Onana. Dat kan je VIA DEZE LINK nalezen. Barça zag afgelopen zomer Sergio Busquets vertrekken, terwijl Oriol Romeu die schoenen op geen enkel moment heeft kunnen vullen.

Een nieuwe defensieve middenvelder staat dus héél hoog op de verlanglijst van de Catalaanse grootmacht. Dat weten de Spaanse kranten. Het gemis van Busquets werd de voorbije maanden meer dan eens pijnlijk duidelijk. En daar komt Onana in het vizier.

© photonews

Het is een zekerheid dat Onana deze zomer zal vertrekken bij Everton FC. Meer zelfs: moet vertrekken. The Toffees rekenen op de transfersom van de Rode Duivel om enkele financiële putten te vullen. Maar dat is net hét struikelblok voor Barcelona.

Hoeveel kost Amadou Onana?

Everton wil minstens zestig miljoen euro voor Onana. Dat is een bedrag dat Barcelona - in tegenstelling tot de geïnteresseerde clubs uit de Premier League - simpelweg niet kan ophoesten. Bovendien kan het EK van deze zomer ervoor zorgen dat het prijskaartje gevoelig naar omhoog gaat.