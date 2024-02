'Real Madrid betaalt 45 miljoen euro om Braziliaans wonderkind naar Spanje te halen, maar... plots probeert andere club transfer te kapen'

Endrick Felipe Moreira de Sousa. Of kortweg: Endrick. Het Braziliaanse wonderkind maakt komende zomer de overstap van SE Palmeiras naar Real Madrid. Al doet zijn Braziliaanse club opeens héél lastig.

Real Madrid en SE Palmeiras hebben al eventjes een deal over de transfer van Endrick. Het Braziliaanse wonderkind viert op 21 juli zijn achttiende verjaardag. En dat is ook meteen de dag waarop De Koninklijke 45 miljoen euro zal betalen om hem naar Spanje te halen.

Die deal is rond én de papieren zijn getekend. ESPN weet echter dat Palmeiras er alles aan doet om de deal ongedaan te maken. Officieel willen de Brazilianen de tweevoudig Braziliaans international nog een seizoen huren, maar er lijkt meer aan de hand.

Speelt Endrick volgend seizoen bij Real Madrid?

Volgens dezelfde bronnen zou Palmeiras een nieuwe aanbieding hebben gekregen van een andere Europese grootmacht. In 't kort: de Brazilianen kunnen een pak meer miljoenen bijschrijven op de bankrekening als... ze onder de deal met Real Madrid kunnen komen. Al vrezen we dat dat onbegonnen werk is...