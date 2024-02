STVV-spelers onder de indruk van supporters: "Het mooiste wat we kunnen wensen als voetballer"

STVV vierde zaterdag zijn 100-jarige bestaan. Als kers op de taart kon de club met 1-0 winnen van KVC Westerlo voor een groot publiek.

Zaterdag werden we in Stayen getrakteerd op een mooie show voor de wedstrijd. Op een groot scherm werden de mooiste en belangrijkste momenten uit de geschiedenis van de club getoond.

Met nog een leuke lichtshow erbij, enkele tifo's en tijdens de rust nog wat spektakel was het een mooi feest. Maar ook op het veld ging het goed. Door een doelpunt van Ryotaro Ito kon STVV met 1-0 winnen van KVC Westerlo.

Middenvelder Mathias Delorge was duidelijk enorm tevreden met het publiek. "Dat is het mooiste wat we kunnen wensen als voetballer, voor zo veel supporters spelen. Zeker in zo'n wedstrijd, dan willen we niet voor 100% spelen maar voor 150%", vertelde hij na afloop.

Ook Burno Godeau was onder de indruk van de fans. "Met zo'n atmosfeer spelen is altijd leuker. De supporters waren fantastisch, ze geven ons veel energie."