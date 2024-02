Verliest KAA Gent alweer een sterkhouder? "We zullen zien wat mogelijk is"

KAA Gent verloor afgelopen wintermercato een aantal belangrijke spelers. Kan de club zijn kern na het einde van dit seizoen nog zo goed mogelijk samenhouden?

Afgelopen mercato verkocht KAA Gent Malick Fofana, Gift Orban en Hugo Cuypers. Het kan zomaar zijn dat KAA Gent nog een belangrijke speler verliest na dit seizoen.

In Extra Time liet middenvelder Julien De Sart verstaan dat hij wel eens kan vertrekken. Er werd hem gevraagd of hij zichzelf nog in het buitenland ziet spelen, waarop hij met een duidelijke 'ja' antwoordde.

De Sart is 29 en heeft nog iets meer dan twee jaar op zijn contract staan bij de Buffalo's. Hij beseft maar al te goed dat het nu de moment zou zijn om een transfer te maken, liet hij verstaan in Extra Time. Het maakt hem ook niet echt uit waar hij terechtkomt: "We zullen zien wat mogelijk is", besluit hij.

Ook de contracten van Laurent Depoitre en Sven Kums lopen af na dit seizoen. Het blijft afwachten of de twee nog een nieuw contract krijgen bij de club.