Voormalige Anderlecht-speler opgenomen in het ziekenhuis met hersenaandoening

Voormalige Anderlecht-speler, Kristoffer Olsson speelt nu in Denemarken, bij Midtjylland. Hij is momenteel opgenomen in het ziekenhuis vanwege een hersenaandoening.

De gezondheidstoestand van Kristoffer Olsson (28 jaar) is zeer zorgwekkend. De voormalige middenvelder van Anderlecht verloor een week geleden het bewustzijn en werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis. 'De 28-jarige speler van het Zweedse nationale team verloor op dinsdag 20 februari het bewustzijn in zijn huis en werd overgebracht naar het universitair ziekenhuis van Aarhus, waar hij opgenomen is en aan de beademing ligt', communiceerde zijn club dinsdag, een week na het incident. Olsson lijdt 'aan een acute hersenaandoening die niet te wijten is aan zelfverwonding of externe factoren', volgens de verklaring. 'Een team van Deense medische experts werkt momenteel hard om een diagnose te stellen en het starten van de juiste behandelingen.' Meddelelse om Kristoffer Olsson. — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) February 27, 2024