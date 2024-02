Gent-eigenaar weerlegt kritiek van Vanhaezebrouck op héél duidelijke manier: "In geen enkele andere club heeft de coach zo'n impact"

KAA Gent liet tijdens de wintermercato drie bepalende spelers vertrekken. Hein Vanhaezebrouck wijst dan ook graag naar de uitgaande transfers om de vormdip van zijn ploeg te verantwoorden. Al klopt de uitleg van de coach niet helemaal...

KAA Gent liet in het tussenseizoen Malick Fofana, Victor Orban én Hugo Cuypers vertrekken. Hein Vanhaezebrouck wijst dan ook héél graag naar het verlies van zijn sterkhouders - en vooral: zijn nog krappere kern - om de sportieve malaise van De Buffalo's te verantwoorden.

"In het midden van de mercato deed Olympique Lyonnais een bod op Fofana", legt Sam Baro uit in Het Laatste Nieuws. "Was het onze bedoeling om hem te verkopen? Nee, maar de Fransen verhoogden hun aanbod én er was op dat moment nog geen sprake van interesse in Orban of Cuypers."

Wat vooral verrassend is: Vanhaezebrouck gaf telkens zijn zegen voor de transfers. "Zowel de coach als de bestuurskamer hebben toestemming gegeven vooraleer we een speler hebben verkocht. Het klopt dat Hein Orban eigenlijk deze zomer al wou verkopen, maar ook dit was een gezamenlijke beslissing."

De Buffalo's deden pogingen om aanvallende versterking aan te trekken, maar botsten telkens op weerstand. "In het ene geval wou de speler niet komen, terwijl Vanhaezebrouck in het andere geval niet akkoord was. Weet je, onze coach heeft twee sleutels van de club. Die trainer én die van technisch directeur."

Beslist Hein Vanhaezebrouck mee over de transfers bij KAA Gent?

"Vanhaezebrouck heeft officieel de titel van technisch directeur niet", besluit de eigenaar van Gent. "Maar hij heeft wel die pet op. Dat is uitzonderlijk in België. In geen enkele andere Belgische club heeft de coach zo'n grote impact. Er wordt niets beslist zonder finale goedkeuring van onze coach."