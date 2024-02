Kan STVV nog voor een verrassing zorgen dit seizoen? Kapitein Bruno Godeau laat zich uit over kansen op Play-off 1

STVV kon afgelopen zaterdag een feestje bouwen na de 1-0 overwinning tegen KVC Westerlo. De winst zorgde ervoor dat de club nu ook mathematisch zeker is van het behoud.

Na de overwinning van afgelopen weekend staat STVV 9e in het klassement met 37 punten. Hierdoor is de club zeker van het behoud. "Ik was er niet echt mee bezig. Maar het is gewoon fijn dat we nu nog drie erg leuke matchen hebben waarvan we kunnen genieten", reageerde Mathias Delorge.

Kan STVV nog voor een verrassing zorgen en voor Play-off 1 gaan, of is dat niet meer mogelijk? Volgens Bruno Godeau alvast niet. "Play-off 2 is realistisch, Play-off 1 zeker niet, daar moeten we niet over spreken. Nu moeten we genieten van de drie volgende wedstrijden."

Matte Smets wil de drie laatste wedstrijden gewoon spelen, dan pas zien wat er gebeurt. "Wij gaan die drie matchen gewoon proberen te winnen zodat we in eender welke Play-offs goed kunnen starten. Dat is goed voor het vertrouwen om in de Play-offs de matchen te kunnen winnen."